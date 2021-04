Emergeons dans le frais

Appareil FUJIFILM

Environ 2° de mini nocturne sur les hauteurs locales, peut-être/vraisemblablement a-t-il gelé (sous abri) dans les creux.

En tout cas il était possible de discerner des éléments allant dans ce sens depuis les points dégagés et en hauteur comme sur le cliché ci-dessus.

Quelques jolies couleurs furent par ailleurs observables avant l'apparition de l'Amiral.



Bonne journée à tous !