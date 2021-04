Grisaille méditerranéenne

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.5 mm

ISO 171

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

GPS 43.28°N, 5.38°E

Altitude GPS 0m

Les nuages sont omniprésents aujourd'hui sur la Provence, dans une ambiance douce et calme, mais les gouttes sont rares et anecdotiques. Au centre, les cumulus accrochent les crêtes du massif de Marseilleveyre au dessus de 400m d'altitude.



Au centre, se dévoile le complexe universitaire de Luminy, à gauche on devine l'ile de Riou et a droite l'archipel du Frioul.



Photo prise dans le Parc National des Calanques sur les pentes du Mont Puget en direction de l'Ouest.