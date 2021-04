Toujours gris sur la Grande Bleue

Dim. originale 4096*3072px

De petites pluies éparses ont circulé sur la Provence et son littoral durant la nuit et le début de matinée, dans une ambiance toujours très calme.



Les altostratus demeurent compacts mais malgré l'humidité ambiante, la visibilité n'est pas trop mauvaise.



Photo prise depuis la plage du Bestouan en direction du SE. Au centre, se dresse le massif du Cap Canaille et ses célèbres falaises Soubeyrannes qui s'élèvent à 400 mètres au dessus de la Méditerranée.