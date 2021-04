Le lever, enfin

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/90 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il faut dire qu'avec une température d'environ -2° (sur les "hauteurs", mais il ne faisait pas nécessairement beaucoup plus froid dans le fond de vallée, pour une fois), l'attente ne pouvait guère se faire en restant planté comme un piquet...

Givre répandu de façon uniforme et conséquente, bien loin de ne se limiter qu'aux sols.



Whole lotta Love (LZ inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !