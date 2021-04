Temps variable en Gardonnenque

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Après les bonnes averses de pluie de ce matin, le temps est devenu plus ensoleillé avec des passages nuageux qui deviendront de plus en plus menaçant au fil des minutes.

Prise de vue depuis le lieu-dit "le Grès" sur la commune de Dions située à proximité de l'entrée des Gorges du Gardon côté Ouest.

Température agréable de l'ordre de 18 °C.