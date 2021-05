Faux espoir pluvieux

Dim. originale 5431*3494px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8

Focale 17 mm

ISO 100

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Petite gelée blanche ce matin avec +0.9°C sous abris, un temps calme et ciel bleu.



Surprise en regardant le radar, une averse pluvio-orageuse descendue de la Manche s'est maintenue jusque dans les terres donnant un ciel contrasté entre le ciel bleu et un ciel bien sombre avec arcus à l'avant du système.

Malheureusement peu de pluie sur le secteur avec 0.4mm, certain coin du Nord Finistère ont du recevoir de 3 à 5mm, c'est toujours ça de pris...