Un nouvel épisode pluvieux remonte d'Espagne depuis la nuit dernière et a déposé 8.7 mm à Blagnac, dont 3.7 pour aujourd'hui.

Cet après-midi l'axe pluvieux se décale vers l'est et un ciel de traîne prend le relais par l'ouest. Certaines averses étaient accompagnées d'une activité électrique ce matin sur les Landes.