Pluie + bilan météo Avril

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Enfin de l'eau ! Bonne pluie modérée continue qui fait du bien à la végétation qui commençait à être en manque d'eau avec un fort déficit en mars. Au total environ 20mm sur la journée (et ce n'est pas fini) et 75mm sur la semaine !

Vent faible, et même du brouillard qui se densifie de plus en plus.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 8°C/12°C



Bilan météo Avril 2021 Sivergues :

Température maximale : 22,5-23°C (25-26/04) ; 21°C (02-03-24/04)

Température minimale : -4,5°C (08/04)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 35,2mm (29/04)

Précipitation totale : ≈ 87,2mm

Rafale maximale : ≈ 75-80 km/h (06/04)

Nombre de gelée(s) : 9

En résumé ce mois aura été légèrement sous les normales de saisons pour les températures mini (avec des records, mais aussi beaucoup de gelées) et quasiment dans les normales pour les températures maxi. Pour la pluviométrie, déjà très déficitaire les mois précédents, cette fois pour avril, elle est très légèrement au dessus des normales.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert