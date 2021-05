Brume nocturne

Logiciel Adobe Photoshop 22.3 (Macintosh)

Avec le levé de la demie lune, un impressionnant ballet de brume flotte sur le pays d'Argentan. Tantôt discrète, tantôt tel un fantôme elle vient jusque sous ma fenêtre obstruer l'horizon. Alors que des averses se produisent encore dans l'Est et ailleurs, l'Orne reste encore à l’écart des précipitations. La dépression s'éloigne sur le Benelux, tandis que une autre se creuse sur l'Angleterre.

La masse d'air reste froide, et il à encore gelé presque -2° ce matin.

-0.1 °C 0 mm/1h 0 km/h

raf.0

93% -0.1 -1.1 °C 1018.1hPa

=