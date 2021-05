Sans muguet

Dim. originale 4032*2268px

Appareil Sony

J9110

Exposition 1/4000 sec

Ouverture f/1.6

Focale 4.26 mm

ISO 64

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.3 (Macintosh)

Altitude GPS 0m

Incroyable la diversité de cette météo en France.Alors que le ciel nous présente visuellement une belle ambiance de temps printanier en s'accompagnant de belle évolutions convectives, nous restons sous de froide et insupportables températures (pour moi !) par endroit St Lo par exemple, le 28 également des cellules stagnent et donnent de bonnes averses. Quelques unes gagnent pour le bonheur de certain l'Ouest des Yveline en cours de nuit.

10.7 °C 15 km/h

raf.35.4

64% 3.9 °C 1013.8hPa