Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/8

Focale 20 mm

ISO 125

Objectif 20.0 mm f/3.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Hier: une journée de pluie continue et complète. Ce matin, les températures sont encore fraîches et la sensation de fraicheur (on ne va pas dire froid) est accentué par le taux d'humidité plutôt élevé.



En tous cas la dégradation est aprtie vers les contrées situées à l'Est. Des journées plus ensoleillées et surtout plus clémentes devraient arriver



En attendant ces jours meilleurs, l'atmosphère s'assèche sous les rayons du Soleil.... D'où cette nuée au dessus du village de Châteauroux-Les-Alpes, qui cache les sommets.



On garde espoir de les apercevoir au fil de la journée, bien blancs certainement



Température: 7°C