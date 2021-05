Monde à part

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Pour que la vallée (son fond tout du moins) de l'Helpe Majeure ne blanchisse pas par les temps qui courent, il faut sans doute attendre le retour d'un temps plus agité. Car autrement des minimales nocturnes de 5° à 7°, généralement constatées un peu plus en hauteur (faute de station aux normes dans le "creux"), ne suffisent pas à garantir l'absence de givre "en bas". Ce qui oblige bien entendu à s'équiper en conséquence pour procéder à l'inspection rituelle.

On peut toujours espérer qu'à partir du mois de juin le risque décroisse sensiblement, sans tout à fait disparaître, bien entendu...



Bonne journée à tous !