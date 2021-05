Azur marseillais

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/3660 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 104

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Malgré le Mistral modéré, de petits cumulus se forment avec l'humidité et l'instabilité résiduelle, ne gâchant nullement l'impression de beau temps printanier.



Photo prise depuis la calanque de Saint-Estève en direction de l'Est. Dominant la calanque en face, l'antique hôpital Caroline, lieu de quarantaine au 19ème siècle pour prévenir notamment des épidémies de fièvre jaune, poursuit sa lente rénovation. Derrière, Notre-Dame de la Garde, ainsi que le nord de Marseille et les massifs de l'Etoile, du Garlaban et de la Sainte Baume se dessinent sur l'horizon.