Beau temps printanier

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.5 mm

ISO 133

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le beau temps se maintient sur la rade de Marseille et l'archipel du Frioul, et les quelques cumulus descendant des Cévennes et de la vallée du Rhône disparaissent rapidement en approchant de la Méditerranée.



Photo prise en direction du NO depuis la calanque de la Crine. À droite, apparaît une partie de l'île Ratonneau, et au fond la chaîne de la Nerthe / Côte Bleue.