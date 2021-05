Et un de plus !

Et un de plus ! Avesnelles 2021-05-03T06:32:00+02:00

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/120 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Beaucoup de phénomènes (optiques et météo) ce matin en Thiérache. Entre autres ce petit pilier solaire, fugacement apparu.



Need you tonight (I inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !