Couverture épaisse au dessus d'Embrun

La perturbation qui a sévi sur l'Ouest de la France a atteint les Hautes-Alpes durant la nuit donnant de bonnes précipitations jusqu'en début de matinée



L'absence de Soleil ne fait pas grimper les températures qui restent fraîches, et dont la sensation de froid est accentué par un vent sensible.



S'évacuant vers l'Est, le ciel devrait se dégager dans la journée et les jours à venir. Le vent s'orientant au Sud, devrait faire remonter les températures.



Température: 9°C