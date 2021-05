Amélioration de l'après-midi

Appareil NIKON CORPORATION

Avec l'évacuation de la perturbation vers l'EST, la masse d'air s'est bien asséchée durant le journée.



Si le matin, la couverture nuageuse était encore bien épaisse, embrun a vu le ciel nettement s'éclaircir: le gros paquet de cumulus sur le Morgon à gauche a bien maigri. Un voile de cirrus est en revanche encore bien présent!



Le Soleil a donc marqué l'après-midi sans pour autant réchauffer fondamentalement l'atmosphère



Ca sent l'été sur le plan d'eau d'Embrun. en tous cas, tout le monde s'active à accueillir les vacanciers. Et quelques veliplanchistes profitaient de la brise du lac