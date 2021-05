Averses matinales sur les Alpilles

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/445 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Temps très doux mais couvert ce matin sur l'ouest de la Provence et les Alpilles, avec quelques petites averses qui apportent un peu d'humidité.



Dans la journée le ciel s'éclaircit et le mercure grimpe jusqu'à plus de 20°C, avec un léger vent de nord-ouest.



Vue vers l'ouest sur le village de Mouriès depuis la route menant à Aureille.