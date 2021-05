Mistral côtier

Dim. originale 4096*3072px

Après le passage en matinée de la perturbation ayant traversé le pays, passée sur la Provence littorale de façon très atténuée (quelques nuages élevés, avec quelques gouttes se mêlant au Soleil), le vent d'ONO s'est renforcé cet après-midi. Son effet habituel fût de dégager totalement le ciel, seuls de petits cumulus arrivant des terres s'aventurent parfois sur le bord de mer avant de disparaitre avec la subsidence.

La visibilité est donc optimale et les massifs du Garlaban, de la Sainte Baume, de Carpiagne et du Puget sont ainsi parfaitement visibles.

La masse d'air se réchauffe progressivement, le seuil des 20°C ayant été dépassé sur les plages.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction de l'Est.