Se dégageant

Journée peu intéressante avec une nébulosité assez forte toute la journée, du vent modéré de Nord-Ouest et un ressenti ni froid ni chaud : température oscillant entre 17 et 18 °C cet après-midi et une Tx qui s'établi tardivement à 18.7 °C grâce aux éclaircies qui se développaient ce soir.