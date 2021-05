Sous le front actif!

Dim. originale 3264*2448px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.42 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1BUC3

Alors qu'il pleuvait faiblement depuis la fin de matinée, un front actif est venu arroser beaucoup plus copieusement le secteur. On le voit ici passant sur le village depuis le Nord-Ouest. Intensité maxi 42mm/h sous le front qui a laissé 10mm portant le cumul du jour à 17.6mm et il pleut toujours faiblement.

A signaler la faiblesse de la maximale : 13.9°!