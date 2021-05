Nappe colorée

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/210 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

L'ambiance était encore une fois remarquable ce matin dans la vallée de l'Helpe Majeure, remarquablement froide ! Si la température ne s'est abaissée "qu'" aux alentours de 1° sur les proches hauteurs, il en allait une nouvelle fois tout autrement dans ce creux humide et serpentiforme où ne se trouvent malheureusement pas les instruments qui permettraient d'en rendre compte...

Quoi qu'il en soit, gants, écharpe et bonnet se supportaient une nouvelle fois très bien et durablement en ce petit jour. Les sols y étaient presque uniformément nappés de blanc même si, pour le coup, cela est fort peu visible sur le présent cliché (les racines des arbres "réchauffent les sols" comme cela est bien connu et observé par tous les promeneurs,jardiniers, etc.).



The Bomb (TB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !