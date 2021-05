Epais nuages derrière le Morgon

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif Zeiss Distagon T* 2/35 ZF.2

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

La situation s'améliore franchement. D'abord la couverture nuageuse de ce matin a fait place à un joli ciel bleu ensoleillé, ensuite, les températures sont franchement remontées par rapport à hier.



Derrière la masse imposante du Morgon, un paquet de nuages s'amoncelle poussé apr un vent SW sensible (en plus de la brise)!



Le WE s'annonce prometteur sur l'embrunais, avant le retour des pluies orageuses en début de semaine peochaine