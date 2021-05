Dim. originale 4096*3072px

Outre les jours de plus en plus longs, la température devient progressivement plus douce, avec une Tn de 15.3°C sur la Corniche, et une Tx de 22.3°C, limitée par le vent d'Ouest cet après-midi.



La journée fût une nouvelle fois bien ensoleillée à la faveur de ce vent modéré, toutefois suffisant pour faire le bonheur des surfeurs sur les vagues de la plage de l'Huveaune.