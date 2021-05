Lenticulaires Corses

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/9

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif 50.0 mm f/1.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.2 (Windows)

Si la Corse est invisible aujourd'hui, nous pouvons tout de même deviner son emplacement via les ondes qu'elle provoque dans l'atmosphère, et les magnifiques lenticulaires associés à l'horizon.



Le foehn se rabat un peu plus loin en mer aujourd'hui comme en témoignent les moutons au large. Sur la côte, vent faible et chaleur!