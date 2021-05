fin de convection et virga

Journée mitigée sur les hautes Alpes .

Le fort vent d'altitude a fait défilé les cirrus et compagnie, et plus bas quelques cumulus à faible développement sont apparu ça et là .

A cette heure les cumulus se dégonflent et se transforment en virga comme à droite du panorama .

Sur la gauche on voit nettement la LPN (2200/2300m) d'hier .