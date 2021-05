Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/8

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 20.0 mm f/3.5

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Un peu trompeuse cette image. Si la température est plutôt douce en ce début de journée, et si le ciel est plutôt clair, un voile de cirrus est bien présent comme aussi le chemtrail en haut à droite.



PAr ailleurs, le vent d'altitude de secteur NW est rapide, preuve il en est ce matin, lorsque les cirro-stratus défilaient à vive allure.



Bre, aujourd'hui, on va en profiter, avant l'arrivée d'une grosse perturbation après le WE



Température:13°C

vent: 7 km/h de secteur SW