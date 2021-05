Formations orographiques

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/3.7

Focale 26.28 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Les formations se transforment sans cesse...à chaque seconde ils évoluent en faveur de vents puissant en altitude...il fait chaud entre 18 et 20 °C et cela va encore grimper au fil des heures ,ceci est dû a un courant chaud qui remonte de la péninsule Ibérique et d'Afrique du Nord...