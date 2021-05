Radieux sur (le bois de) Paris

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Logiciel Hugin 2018.0.0.5abfb4de7961

Temps superbe et chaud sur les contreforts des Cévennes, avec un grand ciel bleu et une petite brise bienvenue.



Température environ 23°C dans l'après-midi.



Vue vers le nord et les Cévennes depuis le bois de Paris, à quelques kilomètres de Sommières et de la frontière entre Gard et Hérault.