Une certaine forme d'instabilité

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8

Focale 58 mm

ISO 100

Objectif 58.0 mm f/1.4

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Après la très belle journée d'hier (chaude et ensoleillée), l'Embrunais s'est réveillé ce matin sous un couvert de nuages généralisé, et sous une température douce qui monte progressivement.



Le flux de SUD est puissant, et sur l'Ouest, les nuages ont un aspect très menaçants, en tous cas bien épais.



Température: 9°C