altostratus undulatus (aspératus)

Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/3.5

Focale 21.81 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

le ciel s'ennuage de plus en plus il fait très lourd..22°C et au soleil c'est étouffant...le foehn se renforce.