Situation classique de Sud avec fort vent d'autan sur son domaine élargi et foehn dans les Pyrénées, avec un Moazagotl qui vient recouvrir Toulouse ce matin.

Ce vent d'autan pénible pour certains a au moins le mérite de ravir les wingsurfeurs qui s'en donne à c½ur joie sur la ramée.



A Saint-Girons, soumise au foehn, la température a oscillé toute la nuit entre 15 et 20 °C, avant un brusque bond de +9°C entre 10h30 et 11h.