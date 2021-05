Premier orage de la saison chaude

Dim. originale 4608*2184px

GPS 49.5°N, 0.13°E

Une journée marquée par un net redoux généralisé sur toute la région. Quelques foyers orageux ont été remarqué ce matin dès l'aube, le restant de la matinée à été nuageux et ensoleillé.

L'après-midi était bien nuageuse et faiblement ensoleillée mais une sensation de lourdeur se faisait ressentir.

L'orage est né dans les terres du Calvados et réussi à franchir la Seine sans y perdre son intensité. D'autres cellules isolées sont à signaler en début de soirée. Prudence car le système orageux restera actif jusqu'en début de nuit.



Les températures relevées à l'ombre sont de : 16°C à 8h, 18°C à 13h, 21°C à 17h et 17°C à 19h.