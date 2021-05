Panomara sur le coeur de l'Europe

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/1715 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 14.4.2

Quel contraste : après les 10cm de neige fraîche tombés mercredi, ce dimanche fur exceptionnellement doux (+20°C) et très venteux sur les Crêtes des Hautes-Vosges où subsistent encore de nombreux névés.

Le panorama embrasse toute une partie de l'Europe, de la France à l'Allemagne,à la Suisse et à l'Autriche! Visibilité exceptionnelle pour un mois de mai et réservée d'habitude aux inversions de températures en période hivernale.

Un puissant coût de foehn sur le massif helvète a purifié l'atmosphère, offrant à l’½il attentif un horizon s'étendant de l'Oberland Bernois et ses "4000" (180km à vol d'oiseau - à droite dans le lointain ) au massif du Saentis à plus de 200km de distance (est du Lac de Constance).

Au premier plan le Lac des Truites, puis la Vallée de Munster, la plaine d'Alsace toute en longueur, et au-delà les sommets du sud de la Forêt-Noire se prolongeant sur leur droite vers le Jura Suisse(région de Bâle).