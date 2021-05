Dim. originale 4096*3072px

Le beau passage pluvieux de la mi-journée sur la région marseillaise aura apporté entre 20 et 25mm supplémentaires, après l'arrosage similaire du 1er mai, permettant de dépasser les 50mm mensuels et donc la moyenne d'un mois de mai. La végétation est donc à la fête en cette seconde partie de printemps, et le retard pluviométrique du début d'année est comblé.



Quelques éclaircies passagères défilent sur le Golfe du Lion, donnant lieu à de jolis contrastes et rayons solaires sur les massifs marseillais des Calanques, comme ici sur le massif de Carpiagne, celui du Puget ainsi que les monts de Luminy à droite. Au fond, sur la gauche de la photo, le massif de la Sainte Baume reste quand à lui sous d'épais nuages, le front pluvieux étant encore sur le Var.