Dim. originale 4000*3000px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/126 sec

Ouverture f/2.4

Focale 6.25 mm

ISO 100

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le beau passage pluvieux de la mi-journée sur la région marseillaise aura apporté entre 20 et 25mm supplémentaires, après l'arrosage similaire du 1er mai, permettant de dépasser les 50mm mensuels et donc la moyenne d'un mois de mai. La végétation est donc à la fête en cette seconde partie de printemps, et le retard pluviométrique du début d'année est comblé.



Quelques éclaircies passagères défilent sur le Golfe du Lion, donnant lieu à de jolis contrastes et rayons solaires sur la rade. Grâce au vent d'Est encore présent, l'air n'est pas trop humide en ce début de soirée et permet une excellente visibilité, comme on peut le voir sur la Côte Bleue jusqu'au Cap Couronne.