convection timide

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

A l'arrière du front pluvio-instable très précipitant qui ondule sur l'est du pays, on se retrouve dans un ciel de traine très peu actif et les cumulus ne parviennent pas à se développer.

Cependant une nouvelle arrivée d'air froid d'altitude est en train de déstabiliser la masse d'air et est à l'origine de quelques orages dans les Landes qui devraient progresser vers le nord et l'est ce soir avec l'avancée de l'air froid.

A Blagnac, Tx de 20.3 °C cet après-midi.