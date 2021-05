Avant l'orage

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Après les températures élevées et le coup vent de ce week-end (environ 70 km/h pour Sivergues), depuis le temps est à la pluie (31,2mm hier), et même aux orages pour aujourd'hui.

En effet ce matin, un orage bref, mais assez violent a traversé le Vaucluse d'Ouest en Est.

Fortes rafales avant son passage (environ 60 km/h pour Sivergues) et forte baisse des températures (passant de 12°C à 7°C). L'orage était même accompagné de grêle. Néanmoins le plus violent de l'orage est passé au nord de mon village (vers la vallée d'Apt).



Vidéo de la grêle : https://youtu.be/qW4RtYLKbis



Les quantités de précipitations ne sont par contre pas exceptionnelles, tout de même 10,6mm en 1h à Apt-Viton entre 9h et 10h. Pour Sivergues il est tombé seulement environ 5mm durant la même heure. Notez tout de même que d'assez fortes averses ont touché le village cette nuit avec 7mm entre 3h et 4h.

Au total sur la journée il est tombé 13,2mm et 70mm sur le mois. Ces pluies jusque ici déficitaires font du bien à la végétation. Néanmoins la préfecture de Vaucluse a décidé la semaine dernière de placer le département en situation de ''vigilance'' sécheresse (oui déjà…).



Depuis, retour des éclaircie, pas de vent (mais le Mistral se lève en vallée du Rhône), peut-être encore quelques averses possibles. 15°C.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune orages et crues