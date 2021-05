Prairie en bonne santé

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Les pluies des derniers jours, bien que plutôt modestes si l'on se réfère à la station MF de SHSH (elles ont été a priori un peu plus abondantes sur Avesnes-même, à quelques kilomètres à peine), n'autront certainement pas fait de mal à la végétation locale, et en particulier aux herbes de prairie qui retrouvent une belle vigueur humide et dont la croissance printanière échevelée semble enfin démarrer !



Bonne journée à tous !