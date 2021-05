Ciel menaçant

Appareil samsung

SM-A526B

Exposition 1/2200 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.23 mm

ISO 25

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.2 (Windows)

Une petite photo avec le ciel qui est en train de se charger par l'ouest depuis Condat-sur-Vézère.

De temps en temps au loin, on peut même entendre le tonnerre.

Ça se couvre de plus en plus et je crois bien qu'il va pleuvoir.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)