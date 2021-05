Printanier sur les crêtes du Grand Luberon

Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/1300 sec

Ouverture f/4.0

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Depuis le point maximal de la commune de Sivergues : Les Estrugets (993m). Vue vers le Sud Est : à gauche vers le 04 et les Alpes du Sud, au centre le Mourre Nègre point culminant du massif (1125m) et droite vue vers le 13 avec la vallée de la Durance, la Montagne Sainte-Victoire (reconnaissable à son épaulement) et tout à droite pas très visible, vue sur l’Etang de Berre.



Retour du soleil après les pluies de ces derniers jours (31,2mm lundi et 14,4mm hier). Néanmoins quelques cirrus et quelques cumuls vers l'Est. Retour du Mistral également, mais pas très fort (environ 35km/h au village et 50 km/h sur les crêtes).



Sinon suites aux fortes pluies survenues sur les cours d'eau en amont, le Rhône d'Avignon à la mer était placé en vigilance orange entre hier soir et ce matin. Pour Avignon (en jaune), quelques faibles débordements ont eut lieux. Les autres cours d'eau du département ont également bien montés.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 4°C/17°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune crues (Rhône)