rayons crépusculaires

Dans l'air doux de basses couches, une ligne de convergence est arrivée par l'ouest et a engendré la formation d'une ligne de grain qui a balayé le sud-ouest.

Au final Blagnac s'en tire avec seulement 1 mm au compteur et quelques impacts de foudre autour de la station, mais toutes les variations de paramètres révélateurs d'une ligne de grain ont été observées : chute de la température, brusque variation de vent (raf 66 km/h), hausse de pression et de l'humidité.



Ce soir de faibles averses circulent apportant un seul basculement d'auget supplémentaire à Blagnac, alors que Francazal cumule 11.8 mm.