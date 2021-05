Appareil LEICA CAMERA AG

V-Lux 5

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.8

Focale 37.13 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

...Encore de la pluie dans la nuit et nouveau saupoudrage vers 1500 m ...on y a droit tous les jours il fait plus frais 6°C en début de matinée ...le thermomètre remonte à 12°C dans l'après midi...la nébulosité reste importante avec de belles éclaircies.