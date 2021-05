Bon début de journée

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/8

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 20.0 mm f/3.5

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe Jean-Pierre BARGE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Pourvu que ça dure!



Température encore fraîches en tout début de matinée. Le soleil brille. Quelques cirrus dans le ciel et les cumulus vont faire leur apparition sur les hautes sommets. Un classique du genre.



Côté EST (derrière la photo), le ciel est plus nuancé couvert par une voile de cirrus plus qu'importants



Les prévisions ne s'annoncent pas aussi bonnes que veut laisser croire l'image