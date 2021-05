Sous l'averse!

Dim. originale 3264*2448px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/711 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.42 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1BUC3

Pas assez rapide pour prendre l'arrivée de l'averse depuis l'ouest du coup je me retrouve dessous!

Alors qu'une belle éclaircie s'était développée avant midi, cette brève averse laisse 1.2mm ce qui porte à 14.2mm le cumul du jour suite à la pluie du matin et à 137mm le cumul mensuel versus 93mm en moyenne pour le moi complet (sur 19 ans d'historique).

A comparer également aux 47.3mm habituellement atteints aux 14 mai et aux 85mm de 2002 qui était jusqu'ici l'année au plus fort cumul à pareille date!



Côté températures c'est hors saison!

6.9° de minimale ce matin, 10.2° actuellement sous la pluie, 14° tout à l'heure sous l'éclaircie.