Dos à l'arc

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/1800 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Indubitablement le ciel local nous prépare une nouvelle averse (je déflore le suspense : l'averse suivante fut modérée et un peu plus durable que les autres qui ont eu lieu aujourd'hui).

Température encore une fois un peu juste pour une mi-mai, oscillant grosso modo entre 7° et 15° à la toute proche station MF de SHSH. En dépit du présent contexte, le cumul mensuel demeure littéralement famélique (légère sous-estimation ? en imaginant que ce soit le cas, il ne pourrait en aucune façon se montrer très important).



I'm caught up (IL inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne soirée à tous !