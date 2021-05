Maussade à souhait!

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 21/3530 sec

Ouverture f/2.0

Focale 4.6 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXU1BUC3

Les quelques gouttes éparses de début de journée ont laissé place à une pluie fine et continue peu avant midi et jusqu'en fin d'AM. Comme si le tableau n'était pas assez sombre le vent a soufflé jusqu'à 42km/h de Sud-Est et la maximale a plafonné à 11.8° versus 20.6° de normale de saison!

10.2mm pour le cumul du jour, 149.6mm pour celui depuis le début du mois vs 51.5 en moyenne observés à pareille date sur 19 ans d'historique, 2002 et ses 85mm étant le précédent record.

Le mois n'en est qu'à la moitié mais ce moi pointe déjà à la troisième position des lois les plus arrosés derrière 2013 : 175.2mm et 2016 : 166.6mm.