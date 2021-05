Il était temps!

Logiciel PhotoFiltre 7

C'est par un trou de souris au milieu de la masse nuageuse compacte que le soleil a réussi à passer à quelques minutes de son coucher!

Mais il en faudra plus pour faire oublier cette journée maussade avec de la pluie fine continue de la fin de matinée au début de soirée, du vent de Sud-Est régulièrement entre 30 et 40km/h et une maximale de seulement 11.8° vs 20.6° de normale!

10.2mm pour le cumul du jour, 149.6mm pour celui depuis le début du mois vs 51.5mm en moyenne observés à pareille date sur 19 ans d'historique, 2002 et ses 85mm étant le précédent record.

Le mois n'en est qu'à la moitié mais ce moi pointe déjà à la troisième position des lois les plus arrosés derrière 2013 : 175.2mm et 2016 : 166.6mm.