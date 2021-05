Large éclaircie entre 2 averses

Dim. originale 4000*3000px

Entre l'averse musclée de 14h avec quelques grêlons et celle courte mais avec plusieurs bons coups de tonnerre à 17h45, une magnifique éclaircie s'est développée permettant à la température de se rapprocher un peu des valeurs de saison par rapport aux jours précédents avec une maximale de 18.3° vs 20.6° de normale pour une seconde décade.

11.6mm pour les précipitations du jour ce qui porte à 161.2mm le cumul mensuel vs 92.8mm de normale sur 19 ans pour le mois complet...