Appareil Apple

iPhone SE (2nd generation)

Exposition 1/873 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone SE (2nd generation) back camera 3.99mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel 14.4.2

Les journées pluvieuses se succèdent en ce mois de mai ! L'herbe est on ne peut plus verte et le ciel bien encombré de nuages persistants.